3.79 BYN
2.99 BYN
3.42 BYN
Реставратор указал на участие Евфросинии в создании фресок Спасо-Преображенского храма
В январе 2025 года после долгой реставрации в Полоцке открылся Спасо-Преображенский храм Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Фрески там еще в 12 веке выполнялись по указанию Евфросинии. Об этом рассказал архитектор-реставратор, научный руководитель реставрации Спасо-Преображенского храма Сергей Лалазаров в "Актуальном интервью".
"Этот храм был построен Евфросинией как храм-усыпальница ее семьи. Здесь установлены аркосольные ниши, предполагалось, что тут будут похоронены и она сама, и ее сестры, и ее ближайшие родственники, - обозначил архитектор-реставратор. - Кроме классических канонических сюжетов с праздниками и чудесами здесь много сюжетов, посвященных монашескому подвигу, связанных с небесными патронами всех членов ее семьи. И они здесь все соображены".
По словам Сергея Лалазарова, во время созданий фресок сама преподобная вносила много своих предложений, правок. "Здесь есть изображение Евфросинии Александрийской, есть изображение Святой Софии, ее матери, Евпраксии и Евдокии, то есть ее сестер. Даже по сюжетам видно, что здесь все связано с ее предложениями о размещении на этих фресках всех ее святых родственников. Многие изображения связаны с учительством и просвещением", - отметил он.