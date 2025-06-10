Реставратор указал на участие Евфросинии в создании фресок Спасо-Преображенского храма

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В январе 2025 года после долгой реставрации в Полоцке открылся Спасо-Преображенский храм Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Фрески там еще в 12 веке выполнялись по указанию Евфросинии. Об этом рассказал архитектор-реставратор, научный руководитель реставрации Спасо-Преображенского храма Сергей Лалазаров в "Актуальном интервью".

"Этот храм был построен Евфросинией как храм-усыпальница ее семьи. Здесь установлены аркосольные ниши, предполагалось, что тут будут похоронены и она сама, и ее сестры, и ее ближайшие родственники, - обозначил архитектор-реставратор. - Кроме классических канонических сюжетов с праздниками и чудесами здесь много сюжетов, посвященных монашескому подвигу, связанных с небесными патронами всех членов ее семьи. И они здесь все соображены".