Реставрация фолиантов в Нацбиблиотеке Беларуси - знакомимся с теми, кто спасает книжное богатство

Национальная библиотека Беларуси имеет богатый фонд редкой рукописной и старопечатной книги - более 100 тыс. экземпляров. Это бумажные свидетели истории и наше культурное наследие.

Как происходит реставрация раритетов в главном книгохранилище страны?

В Полоцкой епархии важное событие. В центре внимания часовня Иверской иконы Божией Матери, усыпальница древнего рода Римских-Корсаковых. Недавно здесь нашли уникальный документ - рукописную церковную грамоту о закладке храма. Реликвии более ста лет. Долгое время она пролежала в земле, истлела, и восстановить грамоту, казалось, не было возможности. Но чудо случилось, когда нынешний священник иерей Александр Толеренок обратился за помощью в Национальную библиотеку Беларуси.

Сегодня реставратор Людмила Полторан восстанавливает документ. В помощь ей скальпель, иглы, ножики, кисточки и специальный аппарат для заливки страниц композитом. В агрегат листы попадают после аналитического процесса: любую книгу или документ, попадающие в библиотечный отдел реставрации и консервации, оценивают - определяют уровень ценности предмета и степень поврежденности. Книги более простые отправляют к реставратору, раритеты - к художнику-реставратору.

Повреждение книги - это не только порванные страницы или разрушенный переплет. Содержимое любой библиотеки портится от микробиологического воздействия - от пыли, плесени. В белорусском "алмазе знаний" помещения периодически проверяют на микробиологическую чистоту.

Ее уровень в Нацбиблиотеке специалист оценивает как хороший: помещение еще не старое, в книгохранилищах, в том числе фондах, соблюдают точный температурный и режим влажности.

В фонде рукописной и редкопечатной книги хранятся исторические экземпляры, и к каждому раритету прикасаются исключительно в перчатках.

Из последнего от реставраторов - восстановлена "Татарская грамотка", это рукописный памятник XIX века. Всего за год отдел реставрации приводит в порядок более 130 книг и документов.

В фонде рукописной и редкопечатной книги более 100 тыс. единиц. Некоторые датируются XVIII-XIX веками.

Удивительно, но самые древние тома, сделанные на тканевой бумаге, по сей день сохранились в лучшем состоянии, чем газеты советского периода.