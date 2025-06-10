3.79 BYN
2.99 BYN
3.42 BYN
Реставрация Спасо-Преображенского храма - как мастера сохраняют фрески в первозданном виде
При реставрации Спасо-Преображенского храма Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря было открыто около 1 тыс. кв. м фресок. Об этом рассказал архитектор-реставратор, научный руководитель реставрации Спасо-Преображенского храма Сергей Лалазаров в "Актуальном интервью".
Здесь открылось около 1 тыс. кв. м фресок. Это почти 90 % всей программы росписи. И примеров древнерусских храмов с таким объемом программы больше нет.
Реставратору Владимиру Сарабьянову удалось в храме не только провести реставрацию. "Он подробно описал каждый сюжет, опознал чуть ли ни каждого святого и преподобного, и эту информацию опубликовали, - отметил Сергей Лалазаров. - Он здесь применил уникальную технику. Специалисты разработали и придумали, как можно сохранить позднюю масляную живопись 19 века, снимая ее целыми композициями, большими пластами и открывая роспись 12 века".
Как рассказал Сергей Лалазаров, над снятием одной композиции работала целая бригада. Они работали в противогазах, специальными растворителями - очень вредная работа. Скальпелями срезали масляную живопись, переносили ее на марлю, потом на жесткую основу. Сейчас вся эта живопись экспонируется в Художественной галерее Полоцка. Специалистам даже удалось разделить масляную роспись на два слоя: начала 19 века и конца 19 века. "Таким образом такую операцию вообще никто никогда не проделывал. И в результате открылась живопись в таких количествах и в таком качестве, что никто не ожидал, что ее будет столько", - сказал архитектор-реставратор.
"Кроме раскрытия фресок, здесь очень много технологических процедур по расчистке, выборке всяких поздних наслоений, укреплению красочного слоя, укреплению грунта, укреплению штукатурки, приклеиванию к основе, защите от биопоражений. По этим фрескам проводились десятки операций, - обозначил гость "Актуального интервью". - На них же еще много граффити, а это отдельная тема. Специальные этим занимаются, тоже фиксируют и публикуют. Их здесь очень много: и на латинице, и на кириллице".