Реставрация Спасо-Преображенского храма - как мастера сохраняют фрески в первозданном виде

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При реставрации Спасо-Преображенского храма Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря было открыто около 1 тыс. кв. м фресок. Об этом рассказал архитектор-реставратор, научный руководитель реставрации Спасо-Преображенского храма Сергей Лалазаров в "Актуальном интервью".

Здесь открылось около 1 тыс. кв. м фресок. Это почти 90 % всей программы росписи. И примеров древнерусских храмов с таким объемом программы больше нет. Сергей Лалазаров

Реставратору Владимиру Сарабьянову удалось в храме не только провести реставрацию. "Он подробно описал каждый сюжет, опознал чуть ли ни каждого святого и преподобного, и эту информацию опубликовали, - отметил Сергей Лалазаров. - Он здесь применил уникальную технику. Специалисты разработали и придумали, как можно сохранить позднюю масляную живопись 19 века, снимая ее целыми композициями, большими пластами и открывая роспись 12 века".

Как рассказал Сергей Лалазаров, над снятием одной композиции работала целая бригада. Они работали в противогазах, специальными растворителями - очень вредная работа. Скальпелями срезали масляную живопись, переносили ее на марлю, потом на жесткую основу. Сейчас вся эта живопись экспонируется в Художественной галерее Полоцка. Специалистам даже удалось разделить масляную роспись на два слоя: начала 19 века и конца 19 века. "Таким образом такую операцию вообще никто никогда не проделывал. И в результате открылась живопись в таких количествах и в таком качестве, что никто не ожидал, что ее будет столько", - сказал архитектор-реставратор.