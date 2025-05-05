Ретротехника, современные образцы вооружения. Как прошла генеральная репетиция парада в Бресте

К юбилею Великой Победы по-особому готовится Брест. Крепость-герой первой приняла удар фашистов и мужественно держалась более месяца. А ведь Гитлер планировал взять Беларусь за 8 часов. Не получилось.

Стойкости и отваге наших воинов в городе над Бугом будет посвящен военный парад. Там состоялась генеральная репетиция.

80-летие Великой Победы

Праздничный парад открывает бронеавтомобиль "Волат" со знаменем Брестской крепости. Сразу за ним в торжественном строю на автомобилях УАЗ проедут ветераны Великой Отечественной войны. Также в ретрочасти парада проедут мотоциклы М-72, орудия противотанковой артиллерии ЗИС-3 и легендарная "сорокопятка". Буксируют образцы фронтовой артиллерии - автомобили ГАЗ-51 и ГАЗ-69.

За ретротехникой пройдет колонна современных образцов вооружения. Во главе колонны бронеавтомобиль "Дракон". За ним БТРы-80 и 82А, минометы, зенитные ракетные комплексы "БелГрад" и "Ураган". А еще гаубицы Д30 и "Мста-Б", артиллерийская установка "Гиоцинт", ЗРК С-300 и другая современная мобильная техника. Как говорят местные власти, увидеть брестский парад хотят многие.

Пешую часть парада открывают расчеты в форме воинов Советской армии. А прохождение парадных расчетов воинских частей Брестского гарнизона начинают подразделения легендарной 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Кстати, именно она в 45-м году освобождала Вену, за что и заслужила название Венской Краснознаменной.

Также на параде будут чеканить шаг пешие расчеты от ВВС и войск ПВО, пограничники, спасатели, сотрудники департамента охраны, учащиеся кадетских классов и участники патриотических клубов и артиллеристы.