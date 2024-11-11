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Рецидивы и коррупция - какие еще вопросы рассмотрели на совещании в Генеральной прокуратуре Беларуси
Проблемы рецидивной преступности, а также вопросы качества работы правоохранительных органов 9 января рассмотрели на координационном совещании в Генеральной прокуратуре Беларуси. Среди участников были руководители и представители всех силовых ведомств страны.
В 2024 году был зафиксирован самый низкий уровень преступности за всю историю суверенной Беларуси. Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Швед во время республиканского координационного совещания. Например, только в сравнении с 2023 годом преступлений стало меньше на 14 %.
Как отметил Андрей Швед, если сравнивать 2024 год с 2007-м, то в Беларуси в четыре раза сократилось число убийств, в 20 раз - разбоев. Так же в 2024-ом пострадало гораздо меньше людей от насильственных преступлений, меньше совершенно изнасилований, преступлений против собственности. Вместе с тем в структуре самой преступности есть определенная тенденция, которая требует постоянного внимания и контроля. В частности, особое внимание уделяется преступлениям коррупционного характера.
Андрей Швед:
"Только в начале 2025 года прокуратурой возбуждено несколько уголовных дел в отношении директора могилевского предприятия лесной отрасли, который на протяжении нескольких лет получал взятки в общей сумме не менее 300 тыс. белорусских рублей. В настоящее время также реализовано или будет в ближайшее время реализован ряд других материалов коррупционные направленности, в том числе в отношении лиц, входящие в ряд реестров".
На совещании собрались руководители и представители всех силовых ведомств страны. Выполняя поручение Президента Беларуси Александра Лукашенко 9 января также рассмотрели вопросы связанные с профилактикой рецидивной преступности. В этом вопросе важна профилактика и социализация. Так, в 60 % рецидивов установлено, что фигурант не был трудоустроен, а в трети случаев совершал преступления будучи пьяным. Поэтому еще один важный момент - взаимодействие между ведомствами.
Поставлены задачи и на 2025 год, а это акцент на профилактику подростковой преступности, рецидивов и коррупции.
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