Минобороны: Беларусь готова к диалогу с НАТО

Беларусь готова к диалогу с НАТО для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе, хотя взаимоотношения нашей республики со странами Запада и членами альянса складываются весьма проблематично.



Такое мнение высказал начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, подводя итоги международной военно-научной конференции, которая на этой неделе проходила в Минске.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси:

"Запад захотел подчинить Республику Беларусь своим интересам, своим нарративам, своим видениям безопасности в Восточно-Европейском регионе. Затем Запад решил изолировать Республику Беларусь, нанести ей определенный экономический, политический, моральный ущерб. Т.е. был проведен комплекс мероприятий для того, чтобы подчинить республику своим интересам. Естественно, мы с этим не согласны. У нас своя политика, в том числе добрососедства, политика, в том числе обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе. Это диссонировало со взглядами Запада. И вся ситуация наложила отпечаток на наши взаимоотношения со странами Запада, со странами Евросоюза, в том числе странами - членами НАТО".

Валерий Ревенко подчеркнул, что Беларусь продолжает контакты со странами Запада. "Мы аккредитовали ряд государств - членов НАТО в Республике Беларусь. На сегодняшний день это 10 государств. Готовы предоставить им позицию Республики Беларусь. Мы готовы слышать их позицию и приходить к какому-то консенсусу для обеспечения безопасности в нашем регионе", - подытожил начальник департамента Международного военного сотрудничества.