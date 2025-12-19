"Резкий запрет будет болезненным": эксперт из БГУ рассказала, почему важны уроки медиаграмотности

В эпоху цифровых технологий молодое поколение проводит значительную часть времени в социальных сетях, что формирует их информационную культуру и личность. Доцент кафедры медиалогии факультета журналистики БГУ Марина Лебедева в "Актуальном интервью" поделилась мнением о рисках резких запретов и необходимости системного образования в области медиаграмотности.

"Подростки уже вкусили от этого древа, их информационная культура формировалась уже в социальных сетях, их коммуникации выстраивались в социальных сетях, и взаимодействие с разнообразным контентом происходило в социальных сетях, и виртуальная личность их, опять же, формировалась в социальных сетях. То есть они уже фактически поглощены этими социальными сетями. И резкий запрет, вчера человек еще проводил в социальной сети несколько часов, а сегодня ему туда нельзя, будет болезненным. И мне кажется, что многие начнут искать способы обойти эти запреты. Поэтому здесь нужно очень разумно подходить к этому", - отметила Марина Лебедева.

Эксперт подчеркнула важность раннего обучения информационной гигиене. "Уроки медиаграмотности должны быть, ну, едва ли не с первого класса. И то, что касается информационной гигиены, умения пребывать в социальной сети, в информационном поле, в цифровом пространстве - все это должно формироваться. Еще раз повторюсь, системные, последовательные уроки медиаграмотности важны: от азов до более серьезных и глубоких тем", - добавила она.

Журфак БГУ активно работает в этом направлении, включая исследования медиапотребления молодежи. "Во-первых, на факультете активно исследуется медиапотребление молодежи в том числе. Еще в 2021 году было опубликовано очень интересное исследование. Его провели доцент кафедры медиалогии Ольга Николаевна Касперович-Рынкевич и доцент Челябинского государственного университета Анна Морозова, - обозначила Марина Лебедева. - Они выясняли, какие социальные сети привлекают молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, что именно в социальных сетях делают молодые люди. И результаты показали, что основное общение и потребление контента происходит именно в социальных сетях".