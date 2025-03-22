Результаты опроса: абсолютное большинство белорусов удовлетворены результатами президентских выборов

Абсолютное большинство белорусов удовлетворены результатами президентских выборов. Такие данные социологического исследования озвучила заведующая кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ Ирина Лашук, пишет БЕЛТА.

В феврале 2025 года Центром социально-гуманитарных исследований БГЭУ проведен социологический опрос "Постэлекторальные настроения общества" в форме интервью граждан по месту их проживания (по методике "лицом к лицу"). В нем приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних белорусов из разных регионов страны.

По результатам анализа данных опроса, отмечается позитивный уровень восприятия большинством населения итогов состоявшихся 26 января 2025 года выборов Президента Республики Беларусь. Результатами удовлетворены 90,4 % опрошенных. Затруднились с ответом - 8,2 %, не удовлетворены - 1,4 %.

"Понятно, что результаты выборов мы уже знаем. Но социологическое сопровождение заключается в том, чтобы узнать, что люди думают после того, как выборы состоялись, - отметила Ирина Лашук. - 90,4% опрошенных удовлетворены результатами президентских выборов. Это очень хороший процент, который близок к результатам выборов. Это говорит, во-первых, об объективности результатов. Во-вторых, что белорусы действительно демонстрируют единство позиций. Они выбрали того, кого хотели".