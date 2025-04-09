Результаты опроса: белорусы выражают высокий уровень доверия госСМИ в последние 4 года

Белорусы выражают высокий уровень доверия государственным СМИ в последние четыре года. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси Александр Посталовский, пишет БЕЛТА.

Институт социологии НАН занимается исследовательским проектом, который реализуется по заданию Министерства информации. Он посвящен изучению факторов доверия государственным средствам массовой информации в условиях трансформации медиапространства. "Доверие к СМИ - это прежде всего убежденность потребителей информации в достоверности формируемого информационного контента, который оказывает влияние на сознание и поведенческие установки. То есть структурными элементами доверия являются социальное одобрение, частота обращения к этому информационному контенту. Если человек доверяет, скажем, какой-то общественно-политической передаче или информации, то он будет периодически вновь обращаться к просмотру данной передачи, - отметил Александр Посталовский. - Важный элемент доверия - это востребованность. То есть если информационному контенту доверяют, то он является востребованным среди аудитории".

Проект реализуется с 2021 года и, по словам замдиректора, он фундаментальный. Для него была разработана большая анкета с вопросами о востребованности телевидения, печатных СМИ, радиовещания, социальных медиа, видеохостингов и отдельным блоком - вопросами по доверию к средствам массовой информации. "Объем выборочной совокупности у нас составляет 1,3 тыс. респондентов. Это республиканская репрезентативная выборка. В нее входят непосредственно крупные города, столица, средние города и сельская местность. То есть это микромодель нашего общества, чтобы именно вот эта выборка репрезентировала мнение всего населения", - пояснил Александр Посталовский.

Согласно опросу института осенью прошлого года, в течение последних четырех лет (2021-2024 годы) население Беларуси выражает высокий уровень доверия государственным СМИ - 60 % респондентов. Социолог обратил внимание, что в 2021 году этот показатель составлял 38,4 %, что говорит о поступательном и конструктивном росте доверия к госСМИ. Александр Посталовский подчеркнул, что в этом, в частности, заслуга самих средств массовой информации и их активной работы. "Нашу белорусскую отечественную информационную повестку формируют именно государственные средства массовой информации, и это находит отклик у аудитории. В то время как зарубежные СМИ не пользуются доверием у нашей аудитории, в нашем информационном поле", - сказал он.

Также для проверки достоверности актуального информационного события 62,6 % обратятся к государственным СМИ. То есть абсолютное большинство людей доверяют и обратятся при изучении вопроса по политическим аспектам именно к государственному информационному контенту.

К слову, большинство опрошенных белорусов (57 %) выбирают телевидение как основной источник получения информации. Доверие к этому виду СМИ также из года в год растет.

Интернет-СМИ в соцопросе сегментизировали с учетом того, что видов таких источников информации много (соцсети, сайты, порталы, видеохостинги и др.). Александр Посталовский обратил внимание, что в исследовании приняли участие респонденты, в том числе без высшего образования, проживающие в сельской местности, поэтому они могут не знать обо всех этих источниках. "Согласно опросу, абсолютно доверяют общественно-политической информации, публикуемой в белорусском сегменте интернета, около 50 % респондентов. Отмечается тенденция увеличения", - отметил он.