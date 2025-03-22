Результаты опроса: у белорусов высокий уровень политической культуры

У белорусов высокий уровень политической культуры. Такие данные социологического исследования озвучила заведующая кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ Ирина Лашук, пишет БЕЛТА.

В феврале 2025 года Центром социально-гуманитарных исследований БГЭУ проведен социологический опрос "Постэлекторальные настроения общества" в форме интервью граждан по месту их проживания (по методике "лицом к лицу"). В нем приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних белорусов из разных регионов страны.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Какие критерии к кандидатам в Президенты Республики Беларусь определяли ваш выбор?" Так, наиболее значимыми названы опыт руководящей деятельности (73,9 %), политические убеждения (59,8 %), уровень образования и компетенций (40,3 %). Менее всего в своем выборе избиратели ориентируются на наличие заслуг или достижений у кандидатов (34,8 %).

"Достаточно объективные критерии люди ставят на первые места. Это говорит о высоком уровне политической культуры белорусов, который сегодня фиксируют социологи", - сказала Ирина Лашук.

"Конечно, Президент страны должен иметь большой опыт руководящей деятельности. Естественно, политические убеждения. Мы прекрасно понимаем, что у страны должен быть четкий, понятный, осознанный, последовательный политический курс. И это поддерживают люди. Конечно, Президент должен быть человек образованный и компетентный. Все эти три позиции, действительно, очень важны и объективны", - отметила она.