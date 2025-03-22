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Результаты опроса: более 60 % белорусов изучали предвыборные программы кандидатов в Президенты
Более 60 % белорусов изучали предвыборные программы кандидатов в Президенты Республики Беларусь. Такие данные социологического исследования озвучила заведующая кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ Ирина Лашук, пишет БЕЛТА.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Изучали ли вы программы кандидатов в Президенты Республики Беларусь?" "Да" ответили 61,4 % опрошенных, "нет" - 38,6 %.
"Если люди в большинстве своем изучали программы кандидатов в Президенты - значит, они делали осознанный выбор, - отметила Ирина Лашук. - Понятно, все 100 % подробно программы кандидатов изучать не будут. Если говорить, например, о предвыборной программе Александра Лукашенко, то уж очень внимательно изучать ее не было особой надобности - белорусы прекрасно знают курс главы государства. Это хорошо и говорит о том, что люди информированы. Вместе с тем 61,4 % - это действительно значительная цифра. То есть люди не просто шли на выборы. Они сделали устойчивый, осознанный гражданский выбор".
В феврале 2025 года Центром социально-гуманитарных исследований БГЭУ проведен социологический опрос "Постэлекторальные настроения общества" в форме интервью граждан по месту их проживания (по методике "лицом к лицу"). В нем приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних белорусов из разных регионов страны.