Результаты опроса: более 60 % белорусов изучали предвыборные программы кандидатов в Президенты

"Если люди в большинстве своем изучали программы кандидатов в Президенты - значит, они делали осознанный выбор, - отметила Ирина Лашук. - Понятно, все 100 % подробно программы кандидатов изучать не будут. Если говорить, например, о предвыборной программе Александра Лукашенко, то уж очень внимательно изучать ее не было особой надобности - белорусы прекрасно знают курс главы государства. Это хорошо и говорит о том, что люди информированы. Вместе с тем 61,4 % - это действительно значительная цифра. То есть люди не просто шли на выборы. Они сделали устойчивый, осознанный гражданский выбор".