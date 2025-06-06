РФ запатентовала технологию запуска дронов с космической станции

РФ запатентовала технологию запуска с орбитальной станции автоматических космических аппаратов для ее обслуживания. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании с президентом Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

"Мы должны к 2030 году модуль за модулем обеспечить плановый переход к собственной орбитальной станции. Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащенной роботами для своего обслуживания. Это запатентованное решение Российской Федерации", - отметил первый вице-премьер.

По его словам, эту технологию планируется испытать на Российской орбитальной станции (РОС), а позднее применить и в освоении Луны. "Апробация технологии позволит применить для нашей лунной программы такой формат", - подчеркнул Мантуров.

Сейчас в РФ ведутся работы над созданием РОС. Согласно утвержденному генеральному графику, развертывание станции на околополярной орбите ожидается в период с 2027 по 2033 годы.

Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль (НЭМ) - его запуск намечен на конец 2027 года. Также до 2030-го планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули - вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания станции подразумевает расширение станции путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 годы.