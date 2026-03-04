3.74 BYN
Скотт Риттер об Украине: Нельзя построить успешную национальную концепцию на фундаменте убийств
В "Актуальном интервью" военный аналитик, экс-офицер разведки США Скотт Риттер представил свое видение будущего Украины.
Он отметил, что является сторонним наблюдателем, потому не может знать всех нюансов и истории.
"Украина во многих отношениях является искусственной нацией. Я имею в виду ядро, которое можно назвать Украиной и к которому были прикреплены части. Западная Украина никогда не будет в гармонии с Крымом и Донбассом. Она также должна признать тесные исторические, культурные, религиозные связи с Россией. Сегодня в Украине предпринимаются попытки переосмыслить тесные отношения как колониальные, и что они должны освободиться от колониального угнетения, поэтому и рассматривают русский язык, Русскую православную церковь как инструмент угнетения и отвергают все", - подчеркнул гость интервью.
Но нельзя отвергать все в таких тесных переплетениях. Скотт Риттер вспомнил ужасное наследие Степана Бандеры и западноукраинского национализма. "Я был в Хатыни, где (во время Великой Отечественной войны. - прим. news.by) украинцы учиняли зверства. Западные украинцы творили это и с поляками, и русскими, и восточными украинцами. Нельзя построить успешную национальную концепцию на фундаменте убийств. Это называется бандеризм, и он захватывает сегодня Украину", - отметил экс-офицер американской разведки.
Он напомнил отрывок из Библии о блудном сыне. Только, пожалуй, в случае с Украиной будет возвращение блудной сестры. "Возможно, идеальное будущее Украины - это быть блудной сестрой, вернуться и даже стать частью Союзного государства. Но это очень сложно, там столько ненависти", - предположил военный аналитик.
Скотт Риттер не сомневается в чуде в отношениях с Украиной. Она может возродиться. "С уважением к украинским национальным чувствам, украинскому языку, истории, культуре это возможно, но нужно хорошее руководство, а в Украине его сегодня нет", - резюмировал Риттер Скотт.
Главное фото: РИА Новости