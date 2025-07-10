Роджерс: Двойные стандарты Трампа дискредитируют любые его высказывания

Мнение российского политолога и экономиста Александра Роджерса: "Трампу по большому счету давать нечего. Он что-то обещает, что-то врет, что-то рассказывает, что-то исполняет. А по сути - дел ноль. И, собственно, он отталкивает собственную базу, которую он обещал: и болота осушить, и списки опубликовать. И ничего, вообще ничего. Поэтому он и истерит, и нервничает, потому что ему нечего показать, у него нет результатов его могучего президентства".