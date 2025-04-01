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Рогожник: Мы построили Союзное государство, которому нет примера нигде
В Москве состоялся прием в честь Дня единения Беларуси и России. По традиции он прошел в Посольстве Беларуси. Среди гостей - дипломаты, военные атташе, известные политические и общественные деятели.
На входе всем гостям вручали символические подарки - цветок василька в обрамлении флагов двух стран. Как отметил посол Беларуси в России Александр Рогожник, белорусско-российской интеграции нет равных. В условиях сильнейшего санкционного давления мы только усилили развитие совместных производств в машиностроении, науке, медицине, IT-cекторе, авиастроении, энергетике. Все это приведет к технологическому суверенитету и импортонезависимости.
Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
"Пока мы вместе создавали СГ, насколько вырос ВВП, благосостояние народов, насколько мы развились в области технологической независимости, культурных связей, насколько люди стали ближе друг к другу с точки зрения транспортного сообщения. Сегодня уже почти единые тарифы в области мобильной связи. Мы по-настоящему построили Союзное государство, которому нет примера нигде".
Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой России:
"Наши связи неразрушимы, мы постоянно жили вместе, у нас была общая культура, общий язык, общие корни, исторические, экономические, промышленные отношения. И рад, что мы всему миру показываем - наша дружба только крепнет год от года, мы все больше и больше сближаемся, и это наше маленькое счастье. Мы еще раз показали, что наши отношения мы строим уже на более высоких этапах. И наши взаимодействия в области космонавтики, этот проект - полет первой девушки-косонавта Республики Беларусь, где Беларусь имеет не только свою спутниковую группировку, но и пилотируемую космонавтику".
У Беларуси и России крепкие культурные связи. Один из ярких примеров - "Славянский базар в Витебске". Мини-фестиваль устроили и на сцене культурного центра посольства. Гости побывали на праздничном концерте с участием известных исполнителей двух стран.