Роль председателей исполкомов базового уровня усилена

Строительство дорог, школ и больниц, создание современных производств. На эти цели направлено финансирование Госинвестпрограммы на 2025 год. Но чтобы правильно инвестировать на местах и при этом повышать уровень жизни населения, необходимо знать ситуацию изнутри.

На это и нацелен указ Президента № 74. Усилена роль председателей исполкомов.

Каждое утро председателя Борисовского райисполкома начинается с бассейна. После объезд территории. Для нас эксклюзив. Показывает лично.

В прошлом году Борисовский район был лидером в Минской области по выполненному капремонту. Новыми красками засияли около 35 тыс. кв. м жилья. На сезон 2025 планка еще выше - более 40. Что еще особенно актуально в Год благоустройства? Больше привлекать население к наведению порядка на земле.

Речь об указе Президента № 74. С его помощью усилена роль председателей исполкомов базового уровня. По сути, должностная инструкция, где прописаны их полномочия, функции и ответственность. Сегодня такие механизмы - необходимость.

Указом определены новые инструменты для повышения благосостояния регионов. Расширены финансовые возможности исполкомов. Еще один стимул - работать на результат.

Председатель исполкома будет согласовывать назначение руководителей определенных компаний и организаций. Также указ поможет упростить реализацию местных инициатив.

Внимание повышению уровня жизни и за пределами Минской области. В Кобринском районе активно обновляют учреждения здравоохранения и образования, благоустраивают улицы. Указ уже частично коснулся и школ.