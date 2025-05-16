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Романов: Историческое забвение - это разрушение самих себя
Минск стал площадкой для Международной межпартийной конференции под эгидой "Белой Руси".
Среди участников: представители власти, парламентарии, ученые, эксперты, журналисты, религиозные деятели и дипломаты. Причем не только из Беларуси, но и Азии, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Всего в Минск прибыли более 15 иностранных делегаций.
На конференции работа ведется по секциям, где обсуждается целый ряд важных для современного общества вопросов. В их числе - значение Великой Победы для народов, которые сражались с фашизмом в годы Великой Отечественной, а также эскалация неонацистской идеологии в мире: ее причины, угрозы и направления противодействия.
По мнению лидера "Белой Руси" Олега Романова, клевета со стороны ряда государств на славную историю советского народа, победившего нацизм, недопустима.
Олег Романов, председатель Белорусской партии "Белая Русь":
"Это плохо, в первую очередь, для них, даже не для нас. Мы себя защитим. И пока, я уверен, будет та политика, которая проводится у нас, которая проводится нашим Президентом, а она будет всегда проводиться, мы будем в истории, мы будем жить, мы будем растить своих детей, мы будем развиваться. Историческое забвение - это разрушение самих себя, это самоубийственный путь, это один из факторов кризиса Европы, кризиса Запада. И их, по существу, можно только пожалеть. Ведь они тем самым открывают дорогу самым деструктивным силам внутри своего общества, фашистским и неофашистским течением и силам, неоколониализму, неонацизму, всем формам деструкции, которая только может быть. Это не пройдет бесследно".
По итогам конференции принят проект резолюции с обращением к мировому сообществу. В ее основе - идеи равенства суверенных прав народов, многополярности и справедливости в международных отношениях, сохранение исторической памяти и недопустимость ее переписывания.