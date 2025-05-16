Романов: Историческое забвение - это разрушение самих себя

"Это плохо, в первую очередь, для них, даже не для нас. Мы себя защитим. И пока, я уверен, будет та политика, которая проводится у нас, которая проводится нашим Президентом, а она будет всегда проводиться, мы будем в истории, мы будем жить, мы будем растить своих детей, мы будем развиваться. Историческое забвение - это разрушение самих себя, это самоубийственный путь, это один из факторов кризиса Европы, кризиса Запада. И их, по существу, можно только пожалеть. Ведь они тем самым открывают дорогу самым деструктивным силам внутри своего общества, фашистским и неофашистским течением и силам, неоколониализму, неонацизму, всем формам деструкции, которая только может быть. Это не пройдет бесследно".