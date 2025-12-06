Романов о ВНС: Не просто подведение итогов, а взгляд за горизонт, видение нашего будущего

"Во-первых, они определяются повесткой дня. На заседании Всебелорусского народного собрания будет озвучено Послание Президента к белорусскому народу и парламенту. И послание - это не просто подведение итогов, это, как правило, взгляд за горизонт, это видение нашего будущего, прогнозирование будущего, направление страны, которое соответствует базовым потребностям, базовым императивам белорусского общества и белорусского народа", - отметил парламентарий.

"Во-вторых, на Всебелорусском народном собрании будет принята Программа социально-экономического развития до 2030 года. Это стратегический документ, документ стратегического планирования, который необходим для того, чтобы организовать работу нашей страны, правительства, всех хозяйствующих субъектов в направлении, необходимом для обеспечения устойчивого развития", - подчеркнул он.

По словам депутата, будет принят ряд кадровых вопросов, будут назначены судьи высших судов, Конституционного суда, Верховного суда. "Повесткой задачи ВНС не исчерпываются. Ведь что такое Всебелорусское народное собрание? Это народное вече. Люди соберутся на несколько дней, они будут внимательно впитывать все то, что происходит на ВНС, затем они повезут эту информацию, этот дух нашего вече в регионы, в трудовые коллективы, в свои семьи, чтобы каждый человек, каждый гражданин Республики Беларусь понял, в каком направлении развивается наша страна, какие задачи перед ней стоят, на какие вызовы должна дать ответ, как каждый может и должен включиться в работу по обеспечению безопасности и развития нашей страны".