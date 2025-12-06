Романов: Белорусское общество и государство в первую очередь работают на человека

"Одна треть делегатов - это делегаты по должности. Это те, кто занимает определенные позиции в политическом истеблишменте нашей страны. Это депутаты парламента обеих палат, это члены правительства, это судьи высших судов и так далее, это председатели районных, городских, областных исполнительных комитетов, - перечислил он. - Но ведь еще две трети - это люди, как говорит наш Президент, от земли. 400 человек - это представители общественных объединений, самых крупных общественных объединений, которые в соответствии с законом о гражданском обществе имеют право на взаимодействие с государством в особых формах. В частности, они на своих съездах выдвигают своих членов, членов общественных объединений. И это представители гражданского общества, люди, которые нередко занимают такие обычные социальные позиции и которые к власти отношения не имеют".