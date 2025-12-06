3.76 BYN
Романов: Белорусское общество и государство в первую очередь работают на человека
Как формируется Всебелорусское народное собрание, в программе "Актуальное интервью" рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Романов.
"Одна треть делегатов - это делегаты по должности. Это те, кто занимает определенные позиции в политическом истеблишменте нашей страны. Это депутаты парламента обеих палат, это члены правительства, это судьи высших судов и так далее, это председатели районных, городских, областных исполнительных комитетов, - перечислил он. - Но ведь еще две трети - это люди, как говорит наш Президент, от земли. 400 человек - это представители общественных объединений, самых крупных общественных объединений, которые в соответствии с законом о гражданском обществе имеют право на взаимодействие с государством в особых формах. В частности, они на своих съездах выдвигают своих членов, членов общественных объединений. И это представители гражданского общества, люди, которые нередко занимают такие обычные социальные позиции и которые к власти отношения не имеют".
"Третья часть - это представители депутатского корпуса местных Советов депутатов. И многие из них - это депутаты базового уровня, которые живут на земле, ежедневно взаимодействуют со своими односельчанами, горожанами и знают нужды людей, знают то, что по-настоящему волнует людей в их повседневной жизни", - добавил депутат.
"ВНС - это синергия, это единство энергии, единство сил государства, его представителей, власть имущих, имеющих властные полномочия, с одной стороны, и тех, кто трудится в материальном и духовном производстве и приезжает на ВНС, во-первых, заявить о своих нуждах, чаяниях, во-вторых, еще раз понять, что белорусское государство в первую очередь работает на человека, реализует принцип социальной справедливости, социальной ответственности и является государством для человека, а не обеспечивает какие-то корпоративные интересы бизнеса или государственных чиновников", - подчеркнул Олег Романов.