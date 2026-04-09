Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле 1000 на 41
На белорусско-украинской границе завершился процесс обмена телами погибших между Россией и Украиной. С начала конфликта Беларусь выступает в качестве "гуманитарного коридора" и площадки для проведения сложных переговоров.
Обмен - это еще один важный шаг, который доказывает, что диалог возможен.
Оказать помощь как российской, так и украинской стороне
В этот раз телами погибших обменивались в Новой Гуте. Это тоже было одной из договоренностей сторон.
В Украине покой на родной земле обретут 1000 человек, в России - 41. Родственникам важно попрощаться и сделать все, чтобы сына, брата, супруга, отца похоронить на их родине.
Для нашей страны важно оказать помощь как российской, так и украинской стороне. Это поручение Президента Беларуси. Три братских, три славянских народа, три сестры - так было, есть и будет всегда. Минск стал площадкой мирных переговоров в 2014-м, потом в 2022-м и местом подписания исторических документов ради будущего. Беларусь как тогда, так и сейчас помогает сделать шаг навстречу.
Андрей Барановский, зампредседателя Гомельского облисполкома:
"Мы с горечью смотрим на то, что сегодня происходит в наших соседних странах, и готовы оказывать максимальную помощь и содействие, чтобы мир двух братских славянских государств наступил как можно быстрее. Для этого делается здесь огромная работа. Выстраиваются логистические цепочки для того, чтобы организовать и обеспечить безопасные условия для проведения обменных процессов. Гомельщина, выполняя поручения нашего Президента, и в будущем готова оказывать всяческое содействие и помощь в решении гуманитарных задач".
И сейчас наша роль - в диалоге. Здесь, в Новой Гуте, встречаются, обсуждают и договариваются. Наша страна предоставила площадку для спасения людей, мы принимаем, оказываем первую медицинскую помощь, если надо, лечим, а главное - возвращаем домой.
Каждую новость об обмене очень ждут прежде всего родственники военнослужащих. У некоторых из них может и не быть информации о том, где находится их близкий, некоторые числятся пропавшими без вести. Конечно, каждая такая история - это надежда, для белорусской стороны - это доказательство того, что диалог возможен и возможно прийти к миру. В ближайшее время на белорусско-украинской границе состоится еще один обмен.