Россиянин с поддельным паспортом был задержан белорусскими пограничниками

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Пограничники задержали россиянина с поддельным паспортом, он планировал попасть в Турцию. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

"Ночью 27 июня иностранец попытался незаконно пересечь границу через Национальный аэропорт Минск. С этой целью он предъявил белорусским пограничникам поддельный российский загранпаспорт", - рассказали в ГПК.

Со слов задержанного, он прибыл из России, где у него имеются долги. В этой связи мужчина приобрел поддельный документ и планировал скрыться в Турции.