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Российские наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в Беларуси

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Фото БЕЛТА

Наблюдатели на выборах Президента Беларуси от Центральной избирательной комиссии России за три дня работы не зафиксировали на избирательных участках нарушений или инцидентов, которые могли бы повлиять на исход голосования, сообщил РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев.

Делегация ЦИК России во главе с председателем комиссии Эллой Памфиловой прибыла в Минск для участия в наблюдении за выборами президента 23 января. Члены российского Центризбиркома посещали избирательные участки.

"Каких-либо нарушений или инцидентов, которые могли бы повлиять на исход волеизъявления, на участках, посещенных наблюдателями ЦИК России, не отфиксировано", - сказал Павел Андреев, участвующий в международном наблюдении за выборами.

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