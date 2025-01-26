Российские наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в Беларуси

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Наблюдатели на выборах Президента Беларуси от Центральной избирательной комиссии России за три дня работы не зафиксировали на избирательных участках нарушений или инцидентов, которые могли бы повлиять на исход голосования, сообщил РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев.

Делегация ЦИК России во главе с председателем комиссии Эллой Памфиловой прибыла в Минск для участия в наблюдении за выборами президента 23 января. Члены российского Центризбиркома посещали избирательные участки.