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Российский политолог: Беларусь по всем нормам является абсолютно демократической страной

В Беларуси гарантирована демократичность, прозрачность и справедливость выборного процесса. Это мнение российского политолога Юрия Самонкина.

Эксперт отмечает, что этого же нельзя сказать о странах Запада, где избирательные кампании проходят в несколько этапов и обычно ограничиваются кандидатами из двух партий.

Беларусь демонстрирует тенденцию реальной демократичности

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Юрий Самонкин, политолог, глава Евразийского института молодежных инициатив (Россия):

"Республика Беларусь является абсолютно демократической страной по всем нормам и правилам. Наравне с Российской Федерацией всегда показывает идеальность, чистоту и открытость проведения различного рода предвыборных кампаний. В 2024 году в России закончились президентские выборы в один тур. Это признали международные наблюдатели. А 2025 году, мне кажется, эту тенденцию реальной демократичности продолжит Республика Беларусь. Чего не скажешь о Евросоюзе, США, где избирательная кампания проходит в несколько циклов, где люди наделяют выборщиков полномочиями голосовать за тех или иных кандидатов в условиях всего только двух партий. Я имею в виду США (республиканцы, демократы), а в Республике Беларусь принцип многопартийности действительно присутствует".

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