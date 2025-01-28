Российский политолог: Беларусь по всем нормам является абсолютно демократической страной

Эксперт отмечает, что этого же нельзя сказать о странах Запада, где избирательные кампании проходят в несколько этапов и обычно ограничиваются кандидатами из двух партий.

"Республика Беларусь является абсолютно демократической страной по всем нормам и правилам. Наравне с Российской Федерацией всегда показывает идеальность, чистоту и открытость проведения различного рода предвыборных кампаний. В 2024 году в России закончились президентские выборы в один тур. Это признали международные наблюдатели. А 2025 году, мне кажется, эту тенденцию реальной демократичности продолжит Республика Беларусь. Чего не скажешь о Евросоюзе, США, где избирательная кампания проходит в несколько циклов, где люди наделяют выборщиков полномочиями голосовать за тех или иных кандидатов в условиях всего только двух партий. Я имею в виду США (республиканцы, демократы), а в Республике Беларусь принцип многопартийности действительно присутствует".