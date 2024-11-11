Рождественская ярмарка и каток на стадионе "Динамо" - узнали график работы и цены

В Минске на одну праздничную локацию стало больше. На стадионе "Динамо" работает сезонная рождественская ярмарка и каток. Для посетителей - игровые площадки, сувенирные лавки от ремесленников, фудкорт с горячими и местными изысками.

Главный центр притяжения - каток. Он сделан из синтетического материала, кататься на коньках на нем можно круглый год. Стоимость сеанса - 9 рублей.

Новогоднего и праздничного настроения добавляет музыка и сказочные герои - Дед Мороз и Снегурочка.