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Рождественская ярмарка и каток на стадионе "Динамо" - узнали график работы и цены

В Минске на одну праздничную локацию стало больше. На стадионе "Динамо" работает сезонная рождественская ярмарка и каток. Для посетителей - игровые площадки, сувенирные лавки от ремесленников, фудкорт с горячими и местными изысками. 

Главный центр притяжения - каток. Он сделан из синтетического материала, кататься на коньках на нем можно круглый год. Стоимость сеанса - 9 рублей. 

Новогоднего и праздничного настроения добавляет музыка и сказочные герои - Дед Мороз и Снегурочка.

Праздничная ярмарка работает до 7 января включительно. Площадка открыта ежедневно с 10:00 до 20:00.

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