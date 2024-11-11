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Рождественская ярмарка и каток на стадионе "Динамо" - узнали график работы и цены
В Минске на одну праздничную локацию стало больше. На стадионе "Динамо" работает сезонная рождественская ярмарка и каток. Для посетителей - игровые площадки, сувенирные лавки от ремесленников, фудкорт с горячими и местными изысками.
Главный центр притяжения - каток. Он сделан из синтетического материала, кататься на коньках на нем можно круглый год. Стоимость сеанса - 9 рублей.
Новогоднего и праздничного настроения добавляет музыка и сказочные герои - Дед Мороз и Снегурочка.
Праздничная ярмарка работает до 7 января включительно. Площадка открыта ежедневно с 10:00 до 20:00.
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