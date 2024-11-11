Розыгрыши и подарки - в праздничные дни планируется провести более 13 тыс. акций

Проводится много акций по продвижению продукции, отметил он. "Это акции, рекламные кампании, дегустации, розыгрыши различных товаров, которые идут в подарок покупателям, проявляющим свою потребительскую активность. Улыбнулась удача - они выиграли какой-то приз. Поэтому, конечно, торговля обеспечит радость и настоящий праздник для наших граждан, - заверил глава ведомства. - Можете не сомневаться, приходите покупать любой товар, он будет по справедливой цене и доступен для каждого кошелька".

Отвечая на вопрос, есть ли статистика, что гарантированно дорожает к Новому году, министр ответил, что каждый раз все по-новому, в зависимости как сложится потребительский спрос и конъюнктура рынка на внешнем контуре. "Потому что часть товаров поставляется по импорту, - пояснил он. - Когда мы ввели ценовое регулирование, то цены на товары стали более-менее стабильными. Если дорожают, то они прогнозируемо двигаются вверх или вниз. А традиционно всегда дорожали алкогольные напитки и шоколад, кондитерские изделия, импортные товары - бананы, виноград, апельсины - то, что мы привозим по импорту. По белорусским товарам, которые у нас производятся, ситуация более стабильна. Нет такого ажиотажного роста цены. Она находится в рамках прогноза того, что мы установили и решили в правительстве".