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Рубио: С 1 июля USAID официально прекратит реализацию программ иностранной помощи
Автор:Редакция news.by
Агентство США по международному развитию (USAID) с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи. Это сообщил госсекретарь США Марко Рубио, пишет БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.
"С 1 июля USAID официально прекратит реализацию программ иностранной помощи. Программы помощи, соответствующие политике администрации и продвигающие интересы Америки, будут осуществляться государственным департаментом", - отметил Рубио.
Ранее газета The Guardian писала, что США ликвидируют все зарубежные представительства USAID за рубежом к 30 сентября.