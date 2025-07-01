Рубио: С 1 июля USAID официально прекратит реализацию программ иностранной помощи

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Агентство США по международному развитию (USAID) с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи. Это сообщил госсекретарь США Марко Рубио, пишет БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

"С 1 июля USAID официально прекратит реализацию программ иностранной помощи. Программы помощи, соответствующие политике администрации и продвигающие интересы Америки, будут осуществляться государственным департаментом", - отметил Рубио.