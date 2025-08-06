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Руководитель ОАЦ в 2020-м лично сопроводил Тихановскую до границы и оставил контактный телефон
Начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси Андрей Павлюченко в 2020 году лично сопровождал Светлану Тихановскую до границы Республики Беларусь. Об этом рассказали в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
"В ходе беседы как-то так нашелся контакт хороший, и, вы знаете, она очень просила, чтобы именно я сопровождал ее по пути до границы. Мы нормально пообщались, - рассказал Андрей Павлюченко. - Когда мы расставались, не скажу, что мы уже, конечно, расставались друзьями, как хорошие знакомые, она была очень благодарна. Я ей оставил свой контактный телефон. Я ей сказал так: что, если у вас будут какие-то трудности, вы всегда можете обратиться непосредственно либо ко мне, либо в наше посольство, и мы всегда окажем вам помощь".
При этом, как акцентировали внимание в телеэфире, Тихановскую заранее предупредили об отъезде. У нее был целый день на сборы. Более того, ей помогли с деньгами - выдали 15 тыс. евро. Но спустя 5 лет, чтобы поддерживать статус "жертвы режима", Тихановская снова соврет в интервью BBC, что ее подгоняли и на сборы было не более 20 минут.
Скриншот видео телеканала ОНТ