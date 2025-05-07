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Руководство МЧС Беларуси возложило цветы к монументу Победы

В преддверии 80-летия Великой Победы по всей Беларуси проходят мероприятия, посвященные этой дате. Белорусские спасатели вместе с главой ведомства Вадимом Синявским возложили цветы к монументу Победы и почтили память героев Великой Отечественной.

Как отметил Вадим Синявский, мы не имеем права забыть и о трудовом подвиге советского народа, который ковал Победу в тылу, о тех жертвах, которые понес белорусский народ, о земляках-партизанах, которые не покорились, а сражались и пришли к Победе. Одна из важнейших задач сегодня - сохранить память не только в нашем поколении, но и в будущих.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Мы не можем забыть подвиги полководцев и военачальников, великих маршалов-героев Жукова и Василевского, Малиновского и Рокоссовского, Конева и Черняховского, Ватутина и многих других генералов, которые, к сожалению, пали в боях за Родину".

Также в канун Дня Победы министр вручил спасателям награды, в числе которых юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне".

память80-летие ПобедыМЧС