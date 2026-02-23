3.73 BYN
Руководящий состав белорусской армии во главе с министром обороны возложил цветы к монументу Победы
Автор:Редакция news.by
23 февраля Беларусь отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил. С праздником соотечественников, солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров и ветеранов поздравил Президент.
23 февраля глава государства вручит награды героям праздника. По всей стране проходят торжественные мероприятия.
В Минске руководящий состав белорусской армии во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Виктором Хрениным возложил цветы к монументу Победы.