Румак о единстве государства и религии: Невозможно между ними провести какую-то грань

В современном мире часто говорят, что церковь отделена от государства. Но так ли это в Беларуси, рассказал уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак в "Актуальном интервью".

"Я считаю, что это формальное выражение. Как можно отделить два живых организма? Ведь в церковь, имеется в виду в любой храм, ходят люди, которые проживают в нашей стране. Люди заняты в различных сферах экономики: кто-то пашет, кто-то сеет, кто-то учит детей, лечит людей - они все ежедневно участвуют в общественной жизни", - заметил он.

Александр Румак:

"Церковь - это тоже социальный институт, который духовно поддерживает людей, духовно обоготворяет их, поэтому невозможно провести какую-то грань, установить забор между государством и церковью, ведь церковь участвует в решении именно тех проблем, которыми живет общество".