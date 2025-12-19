Руммо: Нужно создать такую модель, чтобы каждый мог получить качественную медпомощь

"Была встреча с вице-президентом "Боинга". Хорошая, добрая встреча. Обсудили, как мы сейчас восстанавливаем наше сотрудничество. В наступающем году будет увеличен флот авиакомпании. Это намного упрощает обслуживание самолетов, приобретение запасных частей, программного обеспечения. Сняты санкции, соответственно, и финансовые вопросы, я имею в виду проведение платежей в долларах, тоже становятся проще. Все мы этим занимаемся. Cанкции сняты, но не очень быстро разворачивается весь механизм", - рассказал Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа".

"Нужно создать такую модель. И мы к этому стремимся, и это очень сложно. Чтобы каждый человек, где бы он ни жил в нашей стране, имел возможность получить качественную помощь примерно одного уровня на всех этапах. Для этого создаются межрайонные центры, где концентрируются специалисты, которые будут обладать необходимыми компетенциями, устанавливается высокотехнологичное оборудование. С моей точки зрения, главный посыл Президента был в этом".