Интересная ситуация разворачивается вокруг выборов в Румынии. Недавно основатель Telegram Павел Дуров заявил, что на него оказывалось давление, чтобы он в своей соцсети заблокировал аккаунт одного из кандидатов в президенты Румынии.

Что же происходит в этой стране на самом деле, мнением поделился в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.

Румынию успешно попытались оставить в цепких руках Запада, чтобы она и дальше помогала обслуживать интересы европейских государств в конфликте, который развязан в Украине. Сергей Клишевич

А для такого дела никаких средств не жалко, считает эксперт. Это знакомо и по выборам в Беларуси, которые постоянно в ЕС пытались и пытаются подчинить своим интересам, в частности, интересам борьбы с Россией. Такую же роль определили и Румынии.

Депутат выразил сожаление, что Румыния сегодня как раз стала выполнять такую роль. Общество этой страны удалось обмануть, причем для обмана использовались самые жесткие технологии. "Достаточно вспомнить ситуацию, когда кандидата сняли с предвыборной гонки из-за явно надуманных причин. Ему запретили участвовать в выборах, потому что он был пророссийским. И этот кандидат скептически относился к европейской политике, поэтому получил существенную поддержку со стороны населения", - привел пример Сергей Клишевич.

Сергей Клишевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2919edfc-b7d7-4ab5-87bf-8e1dd01c047a/conversions/d4a46e22-45d4-472e-ba18-626b1986a2b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2919edfc-b7d7-4ab5-87bf-8e1dd01c047a/conversions/d4a46e22-45d4-472e-ba18-626b1986a2b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2919edfc-b7d7-4ab5-87bf-8e1dd01c047a/conversions/d4a46e22-45d4-472e-ba18-626b1986a2b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2919edfc-b7d7-4ab5-87bf-8e1dd01c047a/conversions/d4a46e22-45d4-472e-ba18-626b1986a2b3-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Клишевич

По словам депутата, против кандидата в президенты Румынии были применены различные меры, в том числе и информационное воздействие (об этом, кстати, сообщал и Павел Дуров). Французские власти были вынуждены прокомментировать эту ситуацию на официальном уровне и заявить, что они этого не делали или делали, но имея в виду совершенно другое.