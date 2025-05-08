3.72 BYN
3.01 BYN
3.37 BYN
Рымар об автопробегах в 2020 году: Мы никогда не шли с агрессией, хотя нам кидали шипы под колеса
В 2020 году председатель первичной организации ОАО "МТЗ" РОО "Патриоты Беларуси" Василий Рымар принимал участие в автопробеге с поднятым государственным флагом Республики Беларусь.
Василий Рымар в "Актуальном интервью" рассказал, как справлялись тогда с диверсиями со стороны оппонентов и как в 2020 году автопробеги под государственным флагом объединили нацию.
"Я помню, мы выезжали с Лиды и двигались большим автопробегом, нам начали выбрасывать определенные жесты. Мы тогда остановили машины и подошли к этим людям, но не для того, чтобы ругаться. Мы сказали: "Ребята, давайте обнимемся". Люди разбегались. Мы никогда не шли с агрессией во время автопробегов, хотя нам кидали шипы под колеса", - рассказал председатель первичной организации "Патриоты Беларуси".
Он отметил, что на сегодняшний день важно, чтобы люди ценили то, что досталось нам от наших предков. Это великое наследие. "Нужно понимать, что на рубежах нашей страны враг не спит. В случае необходимости нам всем нужно будет стать на защиту, в первую очередь, своего родного дома. А для нас родной дом - это наша страна. Я всем желаю мирного неба над головой", - подчеркнул Василий Рымар.