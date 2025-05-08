Рымар об автопробегах в 2020 году: Мы никогда не шли с агрессией, хотя нам кидали шипы под колеса

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В 2020 году председатель первичной организации ОАО "МТЗ" РОО "Патриоты Беларуси" Василий Рымар принимал участие в автопробеге с поднятым государственным флагом Республики Беларусь.

Василий Рымар в "Актуальном интервью" рассказал, как справлялись тогда с диверсиями со стороны оппонентов и как в 2020 году автопробеги под государственным флагом объединили нацию.

"Я помню, мы выезжали с Лиды и двигались большим автопробегом, нам начали выбрасывать определенные жесты. Мы тогда остановили машины и подошли к этим людям, но не для того, чтобы ругаться. Мы сказали: "Ребята, давайте обнимемся". Люди разбегались. Мы никогда не шли с агрессией во время автопробегов, хотя нам кидали шипы под колеса", - рассказал председатель первичной организации "Патриоты Беларуси".