3.68 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
Рынок перевозок становится максимально прозрачным и остается конкурентным - Гладкий
Насколько гармоничен по спросу и предложению рынок автоперевозчиков пассажиров в Беларуси, в программе "Актуальное интервью" рассказал начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий.
Было отмечено, что с 2024 года функционирует реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. При детальном изучении его практики применения специалисты пришли к выводу, что отдельные нормы можно еще больше либерализировать, в частности предложить бизнес-сообществу отказаться от наличия документа об обучении для водителей такси и водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки пассажиров. При этом остается действительной норма для водителей, касающаяся необходимости раз в пять лет проходить повышение квалификации. Негативных комментариев по данному предложению, как добавил представитель транспортного ведомства, высказано не было.
К слову, на данный момент в реестр внесены данные о более чем 34 тыс. водителей. "Даже по приблизительным данным мы видим, что результаты уже превзошли предполагаемые оценки. Когда мы готовили проект указа о введении реестра, мы ориентировались на показатель в 25 тыс. водителей, - заметил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта. - Это свидетельствует о том, что ведение реестра добросовестные перевозчики восприняли позитивно. Таким образом рынок становится максимально прозрачным и, дополню, остается конкурентным. Появляются новые игроки, а там, где присутствует конкуренция, есть возможность для снижения тарифов. Этого ждут все пассажиры".
После завершения 5 мая общественного обсуждения проекта правительственного постановления, которым планируется внести корректировки в правила автомобильных перевозок пассажиров, специалисты продолжают рассматривать все поступившие предложения и дорабатывать проект документа. Далее он пройдет через необходимые процедуры согласований и экспертиз, после чего будет внесен в Совет Министров.
В целом в Минтрансе заострили внимание на том, что динамика роста пассажирооборота в Беларуси остается позитивной, поэтому для тех перевозчиков, кто готов работать честно и открыто платить налоги, создаются все условия.