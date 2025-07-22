Рыженков рассказал о роли ШОС и БРИКС в обеспечении региональной и мировой стабильности

Архитектура мировой безопасности меняется. Беларусь прямо и открыто заявляет о приоритетах, показывает мировому сообществу транспарентность нашей политики, свою надежность как ответственного партнера.

Сегодня Минск предлагает инициативу Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Какова роль таких организаций, как ШОС и БРИКС в обеспечении региональной и мировой стабильности? На этот и другие вопросы "Первому информационному" в эксклюзивном интервью ответил министр иностранных дел Беларуси - Максим Рыженков.

Как Беларусь доказывает всему миру, что способна не только обеспечивать собственную национальную безопасность, но и отстаивать свои интересы на мировой арене.