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Рыженков рассказал о роли ШОС и БРИКС в обеспечении региональной и мировой стабильности
Архитектура мировой безопасности меняется. Беларусь прямо и открыто заявляет о приоритетах, показывает мировому сообществу транспарентность нашей политики, свою надежность как ответственного партнера.
Сегодня Минск предлагает инициативу Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Какова роль таких организаций, как ШОС и БРИКС в обеспечении региональной и мировой стабильности? На этот и другие вопросы "Первому информационному" в эксклюзивном интервью ответил министр иностранных дел Беларуси - Максим Рыженков.
Как Беларусь доказывает всему миру, что способна не только обеспечивать собственную национальную безопасность, но и отстаивать свои интересы на мировой арене.
Подробности смотрите 22 июля в "Актуальном интервью" в 16:10 на "Первом информационном".