Рыженков: Самый главный показатель успешности выборов - это наш народ

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Для белорусских избирателей были созданы все условия, чтобы в спокойной обстановке и без всякого принуждения отдать свой голос. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава МИД Беларуси.
Максим Рыженков отметил, что в стране ощущалось грубое воздействие со стороны ключевых европейских институтов, которые взяли курс на непризнание выборов в Беларуси.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Они давно уже поняли, как развивается ситуация в нашей стране, насколько проводятся стабильные социально-политическая и экономическая линии, что в условиях предоставления гражданам реального выбора победит действующий глава государства. Но сегодня вся матрица признания или непризнания выборов в западных странах сводится к тому, победили ли те кандидаты, которые потом приведут ту или иную страну в зону управления или влияния коллективного Запада. И если это не просматривается, то сразу же на это государство накидывают целую кучу ярлыков, что выборы были несвободны, не было плюрализма мнений. Даже если сегодня спокойная ситуация, законодательство позволяет провести эти выборы, административно созданы все условия, там все равно найдут, за что зацепиться".
Однако самый главный показатель успешности выборов - это наш народ. Тот процент, который пришел на участки, и тот процент, который проголосовал за действующего Президента нашей страны, подчеркнул глава МИД.