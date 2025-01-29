"Они давно уже поняли, как развивается ситуация в нашей стране, насколько проводятся стабильные социально-политическая и экономическая линии, что в условиях предоставления гражданам реального выбора победит действующий глава государства. Но сегодня вся матрица признания или непризнания выборов в западных странах сводится к тому, победили ли те кандидаты, которые потом приведут ту или иную страну в зону управления или влияния коллективного Запада. И если это не просматривается, то сразу же на это государство накидывают целую кучу ярлыков, что выборы были несвободны, не было плюрализма мнений. Даже если сегодня спокойная ситуация, законодательство позволяет провести эти выборы, административно созданы все условия, там все равно найдут, за что зацепиться".