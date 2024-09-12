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Рыженков: Ситуация с выборами в США все больше начинает напоминать шоу
Чего ждать от выборов в США, спросили у министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова.
"Для зрителя ситуация с выборами в США все больше начинает напоминать трагикомедию, фарс, шоу, - считает глава ведомства. - Мы все понимаем, что политика Соединенных Штатов вырабатывается отнюдь не президентами. Президенты - это те люди, которые реализуют те предложения или те ожидания, которые формируются так называемым глубинным государством. Т.е. теми семьями, транснациональными корпорациями, которые держат фактически экономику США да и в целом международную экономику пытаются держать под своей пятой".
По его словам, президент, который придет к власти, вряд ли выйдет за определенные флажки. "Да, риторика может быть разной. Как раз сейчас в ходе этой избирательной кампании и подыскивается тот формат нового президента, как он должен себя вести, - предположил он. - Не столько сама фигура, сколько манера дальше управления этой фигурой".
Аналитики смотрят - Харрис, Трамп или Вэнс, что их больше волнует, какие вопросы больше будоражат общество, находят отклик, отметил министр. По его словам, парадигма будущего политика, который станет во главе США, формируется сейчас.
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