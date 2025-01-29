Рыженков: Ставка западных стран каждый раз проигрывает, они подставляют свои народы

Погода в Беларуси
Брест6°
Гродно7°
Минск7°
Гомель6°
Витебск5°
Могилев6°
Минск
7°
Вконец проигравшие игроки, которые из последних сил пытаются навязать свой проигрыш другим, тем самым ставят под удар свои народы. Это заявил в интервью изданию "Известия" министр иностранных дел Беларуси.
Максим Рыженков отметил, что Беларусь ощущала грубое воздействие и вмешательство в избирательный процесс со стороны ряда международных фигурантов. Недоброжелатели взяли курс на непризнание выборов в Беларуси сильно заранее. Проект заявления об итогах электоральной кампании лежал на столах еврочиновников задолго до начала досрочного голосования.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Еще выборов не было, досрочное голосование только началось, мы уже получили в наше распоряжение подготовленный заранее проект соответствующего заявления Европейской службы внешних действий о непризнании голосования. Его подготовили сильно заранее. При этом Евросоюз - это ведь не одно государство. Образно говоря, для согласования такого заявления нужно время и согласие всех стран. Вы можете себе только представить, за сколько времени до дня голосования уже был подготовлен этот документ. Эти страны себя ведут как вообще вконец проигравшие игроки, которые при этом в последние годы ставят на проигрыш России и Беларуси. И каждый раз их ставка проигрывает, они все больше подставляют свои народы, ухудшают положение своих стран, экономически уводят свои государства от нормального развития, от нормальных партнеров, таких как Россия, Беларусь, Китай, страны СНГ".
По словам Максима Рыженкова, весь алгоритм признания или непризнания выборов в западных странах сводится к тому, а победили ли те кандидаты, которые потом приведут какую-либо страну в зону влияния коллективного Запада. И если это цель не реализуемая, то сразу же на это государство навешивают без доказательств и фактов целую кучу ярлыков.