Рыженков: Ставка западных стран каждый раз проигрывает, они подставляют свои народы

"Еще выборов не было, досрочное голосование только началось, мы уже получили в наше распоряжение подготовленный заранее проект соответствующего заявления Европейской службы внешних действий о непризнании голосования. Его подготовили сильно заранее. При этом Евросоюз - это ведь не одно государство. Образно говоря, для согласования такого заявления нужно время и согласие всех стран. Вы можете себе только представить, за сколько времени до дня голосования уже был подготовлен этот документ. Эти страны себя ведут как вообще вконец проигравшие игроки, которые при этом в последние годы ставят на проигрыш России и Беларуси. И каждый раз их ставка проигрывает, они все больше подставляют свои народы, ухудшают положение своих стран, экономически уводят свои государства от нормального развития, от нормальных партнеров, таких как Россия, Беларусь, Китай, страны СНГ".