С 1 апреля изменяется форма декларации на товары и порядок ее заполнения - ГТК Беларуси

С 1 апреля вступают в силу изменения в решение комиссии Таможенного союза "О форме декларации на товары и порядке ее заполнения". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета.

С 1 апреля 2025 года вступают в силу изменения в решение комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257 "О форме декларации на товары и порядке ее заполнения", внесенные решениями Коллегии ЕЭК от 20 июня 2023 года № 82, от 5 июля 2023 года № 88 и от 18 июля 2023 года №107.

С изменениями, касающимися особенностей заполнения декларации на товары (ДТ) при периодическом и неполном декларировании товаров; декларирования товаров, помещенных под процедуру беспошлинной торговли; возможности декларирования товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру по разным ДТ, в качестве одного товара с указанием в графе 40 сведений из предшествующих ДТ; порядка декларирования товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности; порядка заполнения сведений о местах хранения товаров при помещении товаров под процедуру таможенного склада; особенностей заполнения ДТ при предварительном декларировании и декларировании товаров, помещенных под процедуры с использованием заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары; декларирования товаров, помещенных под процедуры с использованием заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, можно подробно ознакомиться в разделе "Участникам ВЭД" единого интернет-портала таможенных органов.