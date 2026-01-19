3.72 BYN
С 1 февраля 2026 года трудовые пенсии вырастут на 10 %
Автор:Редакция news.by
С 1 февраля в Беларуси вырастут трудовые пенсии на 10 %. Указ накануне подписал Президент.
Так, средний размер пенсии по возрасту составит 1070 рублей. Как заявляет Минтруда и соцзащиты, годовое увеличение к февралю 2025 года составит почти 15 %
Прибавка у каждого будет своя, в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка. Финансирование обеспечено утвержденным бюджетом Фонда соцзащиты населения на 2026 год. Напомним, у нас трудовые пенсии получают более 2 млн белорусов.