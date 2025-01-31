С 1 февраля вырастут пособия белорусским семьям с детьми

В Беларуси с 1 февраля увеличатся размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Об этом сообщает БЕЛТА.

Так, с 1 февраля по 31 июля 2025 года размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, исчисляемые из среднемесячной заработной платы, вырастут на 10,8 % и составят:

на первого ребенка - 861,42 белорусских рублей (+83,61 рублей);

на второго и последующих детей - 984,48 белорусских рублей (+95,56 рублей);

на ребенка-инвалида - 1107,54 белорусских рублей (+107,5 рублей).

С 1 февраля по 30 апреля 2025 года увеличиваются и размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемые из бюджета прожиточного минимума. Так, при рождении первого ребенка единовременное пособие в связи с рождением ребенка составит 10 БПМ, или 4476,40 рублей. При рождении второго и последующих детей - 14 БПМ, или 6266,96 рублей.

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с февраля будет выплачиваться в размере 100 % БПМ, или 447,64 рублей, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере 50 % БПМ, или 223,82 рублей.

Размер ежемесячного пособия семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей на ребенка-инвалида - 70 % БПМ, или 313,35 рублей, на других детей в семье - 223,82 рублей, или 50 % БПМ.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит 100 % БПМ, или 447,64 рублей (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет), и 120 % БПМ, или 537,17 рублей (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - 70 % БПМ, или 313,35 рублей.