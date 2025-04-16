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С 1 июля Куба вводит электронные визы. Для белорусов есть нюанс
С 1 июля Куба вводит электронные визы. Для белорусов есть нюансnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5562bbec-043d-4770-8e37-87ca65dbe63d/conversions/9cbbd80c-3ee7-4a0c-a671-548771bdbcf6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5562bbec-043d-4770-8e37-87ca65dbe63d/conversions/9cbbd80c-3ee7-4a0c-a671-548771bdbcf6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5562bbec-043d-4770-8e37-87ca65dbe63d/conversions/9cbbd80c-3ee7-4a0c-a671-548771bdbcf6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5562bbec-043d-4770-8e37-87ca65dbe63d/conversions/9cbbd80c-3ee7-4a0c-a671-548771bdbcf6-xl-___webp_1920.webp 1920w
Республика Куба с 1 июля вводит электронные визы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на посольство страны в Беларуси.
В настоящее время электронная виза действует наравне с обычным въездным документом. А с 1 июля туристы смогут попасть на Кубу только по электронной визе. По мнению кубинской стороны, новшество позволит упростить пересечение границы.
Однако, как пояснили в посольстве, есть нюанс, касающийся белорусских туристов. Белорусы могут находиться на Кубе без визы до 30 дней, что предусмотрено межправительственным белорусско-кубинским соглашением о взаимных безвизовых поездках. Таким образом, вводимые с электронной визой новшества не касаются белорусских туристов, которые по-прежнему могут посещать Кубу без визы на период до 30 дней.