С 1 июля Куба вводит электронные визы. Для белорусов есть нюанс

Республика Куба с 1 июля вводит электронные визы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на посольство страны в Беларуси.

В настоящее время электронная виза действует наравне с обычным въездным документом. А с 1 июля туристы смогут попасть на Кубу только по электронной визе. По мнению кубинской стороны, новшество позволит упростить пересечение границы.

Однако, как пояснили в посольстве, есть нюанс, касающийся белорусских туристов. Белорусы могут находиться на Кубе без визы до 30 дней, что предусмотрено межправительственным белорусско-кубинским соглашением о взаимных безвизовых поездках. Таким образом, вводимые с электронной визой новшества не касаются белорусских туристов, которые по-прежнему могут посещать Кубу без визы на период до 30 дней.