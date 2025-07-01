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С 1 июля в Беларуси начнут выдавать сертификаты ЦТ
Сертификаты централизованного тестирования начнут выдавать в Беларуси сегодня, пишет БЕЛТА.
Забрать документ можно в пункте, где абитуриент сдавал испытание по предмету. Если ЦТ сдавалось в разных пунктах (актуально для выпускников школ прошлых лет и выпускников колледжей), забирать сертификаты придется в каждом из них. Согласно Положению о ЦТ, абитуриент получает сертификат под подпись в ведомости выдачи сертификатов централизованного тестирования при предъявлении документа, удостоверяющего личность, документа об образовании (аттестат об общем среднем образовании, или диплом о профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем специальном образовании), а также пропуска с отметкой "Тестирование прошел", последний изымается.
Сертификат могут получить законные представители несовершеннолетних абитуриентов либо представители абитуриентов. В этом случае законным представителем представляется копия документа, удостоверяющего личность, документ, подтверждающий статус законного представителя, копия документа, удостоверяющего личность абитуриента, документ об образовании абитуриента (аттестат об общем среднем образовании, или диплом о профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем специальном образовании).
Для получения сертификата представителем абитуриента необходимы копия документа, удостоверяющего личность представителя, доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством, копия документа, удостоверяющего личность абитуриента и документ об образовании абитуриента.
Не выданные абитуриентам сертификаты хранятся в пунктах проведения централизованного тестирования до конца календарного года, следующего за календарным годом, в котором было проведено ЦТ. По истечении этого срока документы уничтожаются.
Например, в Белорусском национальном техническом университете пройдет выдача сертификатов участникам централизованного тестирования по белорусскому, русскому, английскому языкам, физике, математике, биологии и истории Беларуси. Получить сертификаты можно в главном корпусе с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00). При этом, 3, 5, 6, 20 и 27 июля являются выходными днями.