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С 1 марта фельдшерам и медсестрам Беларуси увеличат зарплаты
В отрасли здравоохранения Беларуси ожидается вновь увеличение зарплат. Соответствующее постановление приняло профильное ведомство.
Уже с 1 марта прибавку почувствуют медсестры и фельдшеры. В общей сложности надбавки увеличатся на 35 %. Они будут выплачиваться поэтапно - на протяжении года тремя плановыми повышениями. Итоговая сумма доплат будет зависеть от профиля сотрудника.
Александр Старовойтов, замминистра здравоохранения Беларуси:
"Это дополнительные надбавки, которые были приняты по решению Президента Беларуси Александра Лукашенко для того, чтобы стимулировать квалифицированных работников для продолжения работы в отрасли здравоохранения. И работа не стоит на месте. Учитывая, что государство обеспокоено ростом заработной платы, оно прилагает все усилия, чтобы специалисты росли и развивались".
Сегодня в отрасли трудятся свыше 111 тыс. специалистов со средним специальным медицинским образованием. Напомним, что врачам-специалистам надбавка за работу в сфере здравоохранения на 45 % оклада увеличена с января 2025 года.