С 1 марта фельдшерам и медсестрам Беларуси увеличат зарплаты

В отрасли здравоохранения Беларуси ожидается вновь увеличение зарплат. Соответствующее постановление приняло профильное ведомство.

Уже с 1 марта прибавку почувствуют медсестры и фельдшеры. В общей сложности надбавки увеличатся на 35 %. Они будут выплачиваться поэтапно - на протяжении года тремя плановыми повышениями. Итоговая сумма доплат будет зависеть от профиля сотрудника.

Александр Старовойтов, замминистра здравоохранения Беларуси:

"Это дополнительные надбавки, которые были приняты по решению Президента Беларуси Александра Лукашенко для того, чтобы стимулировать квалифицированных работников для продолжения работы в отрасли здравоохранения. И работа не стоит на месте. Учитывая, что государство обеспокоено ростом заработной платы, оно прилагает все усилия, чтобы специалисты росли и развивались".