С 1 марта перечень прослеживаемых товаров в Беларуси расширится на 16 позиций

Очередной шаг на пути к защите рынка от нелегальной продукции. С 1 марта расширяется перечень прослеживаемых товаров.



Он пополнится несколькими позициями бытовой техники и электроники: телевизоры, стиральные машины, мультиварки, дрели, фены. Новые правила затрагивают широкий круг операций. От купли-продажи и лизинга до хранения и транспортировки как внутри Беларуси, так и в странах ЕАЭС.

Вячеслав Майковский, замначальника главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Беларуси: "В настоящий момент прослеживаемости подлежат три товарные позиции. Это холодильники (как новые, так и б/у), шины (только новые) и велосипеды. С 1 марта данный перечень дополняется 16 товарными позициями. Это крупная и мелкая бытовая техника: стиральные машины, телевизоры. Хочу обратить особое внимание субъектов хозяйствования: прослеживаемости подлежат как новые товары, так и бывшие в употреблении (в частности, это касается холодильников)".