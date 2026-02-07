3.73 BYN
С 1 марта перечень прослеживаемых товаров в Беларуси расширится на 16 позиций
Очередной шаг на пути к защите рынка от нелегальной продукции. С 1 марта расширяется перечень прослеживаемых товаров.
Он пополнится несколькими позициями бытовой техники и электроники: телевизоры, стиральные машины, мультиварки, дрели, фены. Новые правила затрагивают широкий круг операций. От купли-продажи и лизинга до хранения и транспортировки как внутри Беларуси, так и в странах ЕАЭС.
Вячеслав Майковский, замначальника главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Беларуси: "В настоящий момент прослеживаемости подлежат три товарные позиции. Это холодильники (как новые, так и б/у), шины (только новые) и велосипеды. С 1 марта данный перечень дополняется 16 товарными позициями. Это крупная и мелкая бытовая техника: стиральные машины, телевизоры. Хочу обратить особое внимание субъектов хозяйствования: прослеживаемости подлежат как новые товары, так и бывшие в употреблении (в частности, это касается холодильников)".
Бизнесу, который связан с оборотом таких товаров, придется перейти на электронные накладные. А все данные вносить в систему прослеживаемости. Потребителей же изменения никак не коснутся.