С 1 января 2026 года в Беларуси начнет работу Апелляционный экономический суд

В Беларуси завершается очередной этап судебной реформы. С 1 января 2026 года начнет работу новый судебный орган - Апелляционный экономический суд. 3 декабря проходит торжественная церемония открытия суда.

3 декабря завершается третий этап судебной реформы Беларуси. Ознаменовывается все это действие принятием нового законного акта - Кодекс гражданского судопроизводства - объединение Гражданского процессуального кодекса вместе с хозяйственным процессуальным кодексом, где теперь все подходы будут объединены в единый документ. Он вступает в силу с 1 января 2026 года.

Совместно с этим открывается новый судебный орган - Апелляционный экономический суд. Здесь будут рассматриваться различного рода дела. Обратиться в этот суд смогут белорусские предприниматели. Будут и отдельные компетенции для административно-территориальных единиц, и для более крупных игроков нашего бизнеса.

Общая площадь здания Апелляционного экономического суда по адресу ул. Мясникова, 5 - 6500 кв м. Это действительно много, поэтому все было сделано согласно поручениям главы государства.

В Апелляционном экономическом суде будет возможность примириться на самой финальной стадии рассмотрения. Это самое главное новшество, которое предусматривает возможность разрешения спора мирным путем, потому что самая главная задача суда - это не только разрешить спор, но и примирить участников.

Юрий Кобец, зампредседателя Верховного суда Беларуси:

"Экономический суд - это, прежде всего, суд, который разрешает споры между субъектами хозяйства. Это основная его функция. Но хозяйственные субъекты вступают между собой в очень широкий спектр правоотношений, в том числе у нас хозяйственными субъектами выступают те же самые индивидуальные предприниматели, ремесленники. Мы очень много рассматриваем корпоративных споров между участниками. А все это физические лица. Они, естественно, выступают с точки зрения экономических отношений. Вместе с тем они остаются людьми, которые приходят к нам за защитой своих нарушенных прав".

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Задача заключается в том, чтобы, отведя на апелляционный уровень решение многих вопросов в области экономического правосудия, своего рода разгрузить Верховный суд и сохранить за Верховным судом функцию по большей части методического обеспечения процесса".

