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3.18 BYN
3.47 BYN
С 15 марта в Беларуси изменятся цены на моторное топливо
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В Беларуси с 15 марта ожидается изменение цены на моторное топливо: на автозаправочных станциях цены увеличатся на 2 копейки за литр. Об этом сообщает БЕЛТА.
Розничные цены на моторное топливо на АЗС с 15 марта увеличатся на 2 копейки за литр и составят: на АИ-92-К5-Евро - 2,36 белорусских рубля, АИ-95-К5-Евро - 2,46, АИ-98-К5-Евро - 2,68. Литр дизельного топлива обойдется в 2,46 рубля.
"С учетом всесторонней оценки экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов в сопредельных государствах принято решение о плановой поэтапной корректировке цен на нефтепродукты на 16 копеек за литр топлива с шагом по 2 копейки в неделю с 15 марта этого года", - прокомментировали в в концерне "Белнефтехим".