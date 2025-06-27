С 27 июня в вузах стартует прием документов у абитуриентов-целевиков

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Белорусские вузы с 27 июня начинают принимать документы у абитуриентов-целевиков, сообщает БЕЛТА.

Прием документов у этой категории поступающих продлится по 2 июля. С 4 по 10 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания и по 12 июля состоится зачисление абитуриентов-целевиков.

Обязательным условием подачи документов и участия на условиях целевой подготовки является наличие договора, подписанного абитуриентом и организацией - заказчиком кадров. По большинству специальностей также требуется, чтобы средний балл документа об образовании был не ниже 7. На наиболее востребованные экономикой специальности эта норма не распространяется.

Вопросы для внутренних испытаний по каждому учебному предмету размещены на сайте Минобразования и вузов. "Вступительные испытания пройдут в форме устного экзамена по первому профильному учебному предмету. Нужно учесть, что это не собеседование. Зачисление целевиков, за исключением отдельных специальностей, определяемых Министерством образования, проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи внутреннего вступительного испытания в вуз по первому профильному предмету и среднего балла аттестата или диплома колледжа", - рассказала консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования Наталья Житникова.