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С 27 по 29 апреля в зоне отселения в Гомельской области будет беспропускной режим
Беспропускной режим в зоне отселения в Гомельской области будет действовать с 27 по 29 апреля с 8:00 до 17:00, сообщает БЕЛТА.
"В Ветковском районе дополнительно 20 апреля будет открыт проезд на кладбища отселенных деревень Борьба, Косицкая, Рудня-Шлягина, Сивинка; 3 мая без пропусков можно посетить места захоронения в Наровлянском районе - бывших деревнях Дерновичи и Тешков; 9 мая - кладбища отселенных деревень Борщевка, Буда, Молочки Хойникского района", - пояснили в облисполкоме.
Только 27 апреля с 10:00 до 15:00 можно посетить кладбища деревень Хутор-Лес, Хатки, Боровичи в Наровлянском районе, а места захоронения в населенном пункте Белая Сорока - 27 апреля и 29 апреля с 8:00 до 17:00.
При этом граждане должны при себе иметь удостоверяющие личность документы, а также документы на автомобиль. Как напомнили в облисполкоме, иностранцам, которые направляются на кладбища в пограничной зоне, дополнительно необходимо получить пропуск в пограничную зону. И белорусам соответствующий пропуск нужен при посещении захоронений в пограничной полосе.