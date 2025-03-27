3.65 BYN
3.13 BYN
3.38 BYN
С 28 марта движение на развязке МКАД и ул. Ваупшасова в Минске будет ограничено из-за реконструкции
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С 28 марта движение на развязке МКАД и ул. Ваупшасова в Минске будет ограничено из-за реконструкцииnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31d82a14-a093-42e9-9c23-f95d37fbc8e6/conversions/ffd0e53d-f489-47d5-9378-1c88a8fc9396-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31d82a14-a093-42e9-9c23-f95d37fbc8e6/conversions/ffd0e53d-f489-47d5-9378-1c88a8fc9396-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31d82a14-a093-42e9-9c23-f95d37fbc8e6/conversions/ffd0e53d-f489-47d5-9378-1c88a8fc9396-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31d82a14-a093-42e9-9c23-f95d37fbc8e6/conversions/ffd0e53d-f489-47d5-9378-1c88a8fc9396-xl-___webp_1920.webp 1920w
Движение на развязке МКАД и ул. Ваупшасова в Минске с 28 марта будет ограничено из-за реконструкции. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Из-за реконструкции участков транспортной развязки МКАД и ул. Ваупшасова с последующим устройством разворотного кольца, с 23:00 28 марта будет ограничено движение всех видов транспорта по местному проезду МКАД от дома № 55 по ул. Ваупшасова до самой улицы.
Объезд указанного участка возможен по улицам Карвата, Геологической, Франциска Скорины и Радиальной.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута.