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С 28 марта движение на развязке МКАД и ул. Ваупшасова в Минске будет ограничено из-за реконструкции

С 28 марта движение на развязке МКАД и ул. Ваупшасова в Минске будет ограничено из-за реконструкции

Движение на развязке МКАД и ул. Ваупшасова в Минске с 28 марта будет ограничено из-за реконструкции. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Из-за реконструкции участков транспортной развязки МКАД и ул. Ваупшасова с последующим устройством разворотного кольца, с 23:00 28 марта будет ограничено движение всех видов транспорта по местному проезду МКАД от дома № 55 по ул. Ваупшасова до самой улицы.

Объезд указанного участка возможен по улицам Карвата, Геологической, Франциска Скорины и Радиальной.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута.

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